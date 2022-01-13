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المحكمة الاتحادية في العراق تصدر قرارا ولائيا بإيقاف عمل رئاسة البرلمان - صور

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المحكمة الاتحادية في العراق تصدر قرارا ولائيا بإيقاف عمل رئاسة البرلمان - صور
legion-media.ru
مجلس النواب العراقي (البرلمان) - أرشيف
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أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس، قرارا بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب "البرلمان".

وقررت المحكمة إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب لحين حسم دعويين مرفوعتين بشأن قانونية الجلسة.

ويأتي القرار بعد دعويين تقدم بهما النائب باسم خشان وزميله محمود داوود بشأن الجلسة الأولى و"عدم قانونيتها".

المحكمة الاتحادية في العراق تصدر قرارا ولائيا بإيقاف عمل رئاسة البرلمان - صور
المحكمة الاتحادية في العراق تصدر قرارا ولائيا بإيقاف عمل رئاسة البرلمان - صور
المحكمة الاتحادية في العراق تصدر قرارا ولائيا بإيقاف عمل رئاسة البرلمان - صور

المصدر: RT

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