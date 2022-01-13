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الرئيس الأسد يعزي بوفاة إعلامية لبنانية

أخبار العالم العربي

الرئيس الأسد يعزي بوفاة إعلامية لبنانية
RT
الرئيس السوري بشار الأسد
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قدم سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم، وبتكليف من الرئيس بشار الأسد، التعازي بوفاة الإعلامية اللبنانية سمر شلق الحاج اليوم الخميس بعد معاناة مع المرض.

وشكر زوج الإعلامية الراحلة اللواء علي الحاج المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللبناني وأهل الفقيدة الرئيس الأسد على "لفتته الكريمة متمنين له دوام الصحة والعافية ولسوريا النصر المؤزر في الحرب الإرهابية التي تشن عليها".

وتوفيت الإعلامية سمر الحاج صباح اليوم إثر معاناة مع المرض وشيعت إلى مثواها الأخير بحضور شعبي حاشد وعدد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية.

الرئيس الأسد يعزي بوفاة إعلامية لبنانية

وسمر الحاج من مواليد عام 1959 وهي من بلدة رأس نحاش في الكورة، وقد ووريت الثرى في مدافن بلدة برجا في إقليم الخروب مسقط رأس زوجها.

وعرفت الإعلامية الحاج بمواقفها الداعمة لسوريا.

المصدر: "سانا"+"إل بي سي"

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