مصر.. اتهام نجل وزير الداخلية السابق بسرقة مبلغ ضخم ومحاميه يكشف التفاصيل

اتهم شخص يدعى محمد البسيوني، يعمل صيدليا، ابن وزير داخلية سابق في مصر بالنصب والاحتيال عليه في مبلغ مالي.

إقرأ المزيد

وقال الصيدلي، إنه حصل على حكم بالحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، من محكمة جنوب الجيزة، على نجل وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالتوقيع على شيك بمبلغ مليون و600 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه عندما توجه إلى البنك لصرف الشيك، لم يجد أي مبلغ باسمه في البنوك.

وقال المحامي أحمد عبد العال، دفاع ابن وزير الداخلية الأسبق، إنه خرج للحديث ليس للرد على ادعاءات الصيدلي، خاصة أن مكان الرد هو قاعات المحكمة، مؤكدا أن السبب في عرض المشكلة والرد هو لتعريف الرأي العام بأن الجميع أمام القانون سواء، أيا كان ابن مسؤول أم غير مسؤول.

وأكد محامي ابن وزير الداخلية الأسبق، أن موكله تدخل لحل الأزمة بين إحدى السيدات والصيدلي، عقب تفاقم الأزمة بينهما ومديونية السيدة للصيدلي بعد خسارة مشروع تشاركا فيه، وطلب من ابن وزير الداخلية التدخل لحل المشكلة، وإيجاد شخص لضمان السيدة لخروجها من الحبس، ولحين جدولة حسابات الديون.

وتابع المحامي بأنه أثناء لقاء الصلح وحل الأزمة بين الطريفين، تعهد قريب للسيدة المحبوسة بتوقيع إيصالات الأمانة، وعندما تأخر عن الحضور حرر نجل الوزير شيكا ولم يقم بالتوقيع النهائي على الشيك، واستولى الصيدلي على الشيك وطلب من أقارب السيدة قيمة المبلغ، كما تقدم إلى المحكمة بالشيك الذي استولى عليه، بطريقة التدليس.

وأشار المحامي إلى أن موكله طلب منه التدخل بشكل ودي لحل الأزمة بين الشريكين، خاصة أن تلك السيدة متزوجة ولديها أطفال، فتحامل على نفسه من أجل مستقبل السيدة وحاول حل المشكلة.

المصدر: القاهرة 24