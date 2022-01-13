الرئاسة اللبنانية تحمل "رافضي" الحوار مسؤولية استمرار التعطيل الشامل للسلطات

قالت الرئاسة اللبنانية، إن الذين رفضوا تلبية دعوة الرئيس ميشال عون للحوار، يتحملون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات.

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وفي بيان أصدره مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية حول المشاورات واللقاءات التي أجراها الرئيس عون بشأن الدعوة الى الحوار، أوضح أن "مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار وهم يتحملون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات".

مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يصدر بياناً حول المشاورات واللقاءات التي اجراها الرئيس عون بشأن الدعوة الى الحوار: مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار وهم يتحمّلون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 13, 2022

وأكد أن "دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة ويدعو المقاطعين الى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا"، معتبرا أن "استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمد لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب".

وأضاف: "المعطلون للحوار والرافضون له يعرفون أنفسهم جيدا ويعرفهم اللبنانيون ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها".

وأكد "التزام الرئيس عون هو في صلب قسمه على احترام الدستور والقوانين فلا الرئيس يخل بالقسم وليس هو من يتراجع أمام التحديات، وهو ماض في دعوته للحوار وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف الى حماية لبنان واللبنانيين"

المصدر: RT