الإمارات تدين تعرض سفينة تابعة لها لعملية "قرصنة" من قبل متمردين يمنيين

دانت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة، لانا نسيبة، "عملية القرصنة" التي تعرضت لها سفينة تحمل العلم الإماراتي من قبل "متمردين" يمنيين في البحر الأحمر.

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وقالت نسيبة خلال اجتماع عقده مجلس الأمن حول اليمن: "ندين بأشد العبارات قرصنة الحوثيين للباخرة المدنية "روابي" قبالة ميناء الحديدة، باعتباره تصعيدا خطيرا ضد سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر".

وأكدت نسيبة أنه "لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة اليمنية بدون وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة ضد اليمنيين".

وصادر المتمردون اليمنيون في الثالث من يناير سفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية.

ووصف التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن استيلاء المتمردين اليمنيين على السفينة بأنها "عملية قرصنة"، مشيرا إلى أنها كانت تقل معدات طبية، في حين قال الحوثيون إنها تقل "معدات عسكرية".

وكان التحالف بقيادة السعودية اتهم المتمردين الحوثيين وإيران الداعمة لهم باستعمال ميناءي الحديدة والصليف لأغراض عسكرية.

المصدر: AFP