السيسي: العالم متجه نحو الإصلاح بعد التدمير وسجلوا عليا الكلام دة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "البشر هو المخلوق الوحيد القادر على الإصلاح بعد التدمير".

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وقال السيسي خلال جلسة نقاش مع شركاء التنمية، على هامش منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، من 10 لـ13 يناير: "ربنا مدي الإنسان القدرة على الإصلاح وخلقه كده، هل مش شايف إننا مش رايحين للبناء والإصلاح؟، لأ رايحين، وعندي ثقة إن العالم كله على مختلف مستوياته سواء دول كبيرة أو متوسطة أو صغيرة رايح على الإصلاح، أنا بقول هذا الأمر وسجلوه عليا الكلام ده".

وأضاف السيسي: "مش بقول كده عشان احنا اللي هنظم المؤتمر بتاع المناخ، لأ، هو الانسان بطبيعة الحال عندما يرى الخطر بيتحرك، طب هو مين اللي جمع الإنسانية كلها على إجراءات كانت في منتهى القسوة في العالم كله، وتقريبا العالم كله نفذها في ملف التغير المناخ، ما ده هو الإحساس بالمسؤولية والخطر".

وتابع: "أنا اتصور إن موضوع المناخ أخد قوة دفع خلال 5 سنوات سابقة، يمكن توقفت أثناء انسحاب دولة كبيرة منه، لكن اللي أنا متأكد منه وبغض النظر على أننا نحقق ده في شرم الشيخ آخر السنة دي، متأكد إن العالم سيفعل ما يلزم من أجل تحسين حال المناخ".

المصدر: الوطن