مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين إثر انهيار "سكلة عمل" داخل مرقد ديني في بابل
Globallookpress
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لقي 8 أشخاص مصرعهم، إثر انهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الأمام الحمزة الغربي في محافظة بابل العراقية.
وقالت قيادة شرطة بابل، إن "قائد شرطة بابل يشرف ميدانيا على إجراءات مفارز الشرطة والدفاع المدني لإخلاء جثامين 6 زائرين، فضلا عن جريحين جراء حادث إنهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الأمام الحمزه الغربي ضمن أعمال الترميم، صباح هذا اليوم جنوبي المحافظة".
مصرع 6 أشخـاص إثـر انهـيار "سكلـة" بـناء في مـرقـد ديـني في #بابل#قناة_دجلة_الفضائيةpic.twitter.com/MaUeruWdMZ— قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) January 13, 2022
المصدر: "السومرية"
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