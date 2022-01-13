مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين إثر انهيار "سكلة عمل" داخل مرقد ديني في بابل

لقي 8 أشخاص مصرعهم، إثر انهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الأمام الحمزة الغربي في محافظة بابل العراقية.

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وقالت قيادة شرطة بابل، إن "قائد شرطة بابل يشرف ميدانيا على إجراءات مفارز الشرطة والدفاع المدني لإخلاء جثامين 6 زائرين، فضلا عن جريحين جراء حادث إنهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الأمام الحمزه الغربي ضمن أعمال الترميم، صباح هذا اليوم جنوبي المحافظة".

مصرع 6 أشخـاص إثـر انهـيار "سكلـة" بـناء في مـرقـد ديـني في #بابل#قناة_دجلة_الفضائيةpic.twitter.com/MaUeruWdMZ — قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) January 13, 2022

المصدر: "السومرية"