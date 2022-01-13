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مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين إثر انهيار "سكلة عمل" داخل مرقد ديني في بابل

أخبار العالم العربي

مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين إثر انهيار
Globallookpress
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لقي 8 أشخاص مصرعهم، إثر انهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الأمام الحمزة الغربي في محافظة بابل العراقية.

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وقالت قيادة شرطة بابل، إن "قائد شرطة بابل يشرف ميدانيا على إجراءات مفارز الشرطة والدفاع المدني لإخلاء جثامين 6 زائرين، فضلا عن جريحين جراء حادث إنهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الأمام الحمزه الغربي ضمن أعمال الترميم، صباح هذا اليوم جنوبي المحافظة".

المصدر: "السومرية"

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