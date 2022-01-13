تركيا تأسف لتصريحات الرئيسة اليونانية
أسفت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، للتصريحات اليونانية الأخيرة، حول التاريخ التركي الحديث.
وأكدت الخارجية، في بيان، أن "مزاعم الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو حول التاريخ التركي، لا تغير حقيقة أن اليونان هي التي حاولت احتلال الأناضول وأن الجيش اليوناني ارتكب جرائم وحشية ضد الإنسانية، لا سيما ضد المدنيين الأبرياء في منطقة غرب الأناضول".
وذكرت أن "اليونان ملزمة بتعويض الأضرار الناجمة عن أعمالها المخالفة لقوانين الحرب، وفقا للمادة 59 من معاهدة لوزان للسلام بسبب هذه الجرائم المدرجة أيضا في تقرير لجنة تحقيق دول الحلفاء".
وقالت إن "الاتهامات الكاذبة التي تثيرها اليونان بشكل متكرر تضر بالخطوات حيال تشكيل مناخ حوار صادق في طريق حل المشاكل بين البلدين"، داعية اليونان مرة أخرى، إلى التعقل والتحلي بفهم بناء.
المصدر: yenisafak
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