احتفاء واسع بمواقع التواصل بإعلان وزير الطاقة السعودي وجود "كميات هائلة من اليورانيوم" بالمملكة

قوبل إعلان وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان عن وجود كميات هائلة من اليورانيوم في المملكة يجري الاستعداد لاستغلالها تجاريا، بترحيب واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان قد قال في مؤتمر التعدين العالمي بالرياض: "نحن نتطلع لتطوير برنامجنا النووي، وسأكون صريحا جدا بشأنه.. لدينا كميات هائلة من اليورانيوم وعلينا استغلالها، وسنستعين بشركاء لاستغلال هذا المورد ونقوم بتطويره بأعلى معايير الشفافية، وسنصل إلى الجانب التجاري للاستفادة الكلية منه".

وزير يليق بعظمة بلاده🇸🇦🇸🇦🇸🇦 https://t.co/muUJHPJPsI — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) January 12, 2022

اتمنى من دولتي التي لديها كميات مهولة من اليورانيوم ومسئولين يتجادلون كيف يفعلون بها ان يتعلموا من السعودية وكيفية اتخاذ قرار يفيد البلاد والعباد — ahmdshaty86@gmail.com (@AHMADSHATIGMAI1) January 12, 2022

وفيما عبر عدد كبير من المعلقين عن ابتاهجهم بهذا الإعلان، أعرب أحدهم عن تمنياته بأن يستغل اليورانيوم الهام الموجود بالسعودية في مفاعلات نووية مستقبلية، في حين دعا آخر إلى التكتم عن مثل هذه الأنباء حتى لا "يحسدونا ويطمعون فينا".

المصدر: تويتر