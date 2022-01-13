أوراق موسوليني النقدية المخصصة لمصر.. حلم تبدد مثل السراب

أفردت صحيفة "اليوم السابع" حيزا للحديث عن عملة كان زعيم الفاشية في إيطاليا بينيتو موسوليني قد طبعها للتداول في مصر أثناء الحرب العالمية الثانية في حال سيطرت قواته على هذا البلد.

ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن إيطاليا بقيادة موسوليني بعد اشتعال الحرب العالمية الثانية انضمت إلى ألمانيا النازية، وانتعشت آمالها في الاستيلاء على مصر وانتزاعها من بريطانيا بعد انتقال الحرب إلى الشرق وفتح جبهة "العلمين".

وأوضح التقرير أن فكرة الاستيلاء على مصر، ما أن سيطرت على ذهن موسوليني حتى "قام على الفور بطباعة عملة مصرية كان سيتم تداولها في مصر في حالة احتلالها من الألمان والإيطاليين".

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وفي التفاصيل، روت صحيفة "اليوم السابع" أن آلات دار السك والطباعة الوطنية الإيطالية في روما عملت "بأقصى طاقاتها لطباعة 500 مليون ورقة نقدية من 9 فئات مختلفة، هي 1 و5 و10 و50 قرشا، و1 و5 و10 و50 و100 جنيها مصريا، لإحلالها محل العملات المصرية والسودانية المتداولة آنذاك، وحملت اسم صندوق البحر المتوسط التسليفى لمصر، وأخرى للسودان باللغتين العربية والإيطالية".

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ونقل التقرير عن كتاب "نقود إيطاليا- قرن من العملات الورقية" أن هذه العملات الورقية نقلت "في 16 يوليو 1942 بطائرة عسكرية من روما إلى بيرتا و(هي بلدة تقع شمال شرقي ليبيا)، ومن هناك تم نقلها بواسطة الدبابات إلى ثكنات بَركى (المرج القديمة وهي مدينة ليبية بالقرب من ساحل البحر المتوسط وتقع بين درنة وبنغازي)، حيث تم حفظها في صناديق محكمة في انتظار إعلان السيطرة على مصر".

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يشار إلى أن هذه الأوراق النقدية "موجودة في متحف العملات الإيطالية، ومعظم العملات تم حرقها بعد معركة العلمين التي انتهت بهزيمة قوات المحور".

المصدر: اليوم السابع