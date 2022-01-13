"الجيش الوطني الليبي" يعلن إغلاق المنفذ الحدودي مع السودان وتشاد "حتى إشعار آخر"

أعلنت كتيبة تابعة للقيادة العامة "للجيش الليبي" تتولى عملية حفظ الأمن في مناطق ليبيا الجنوبية إغلاق المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشعار آخر.

إقرأ المزيد

وذكرت كتيبة "سبل السلام" على حسابها في موقع "فيسبوك" أنها قررت إغلاق "المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشعار آخر"، داعية بناء على ذلك جميع سائقي المركبات والشاحنات الالتزام، بهذا القرار، وذلك "حفاظا على سلامتهم في الوقت الحالي".

وكانت مواقع محلية ليبية قد أفادت في وقت سابق بمقتل شابين أحدهما من سكان مدينة طرابلس ويدعى صلاح سالم، وآخر من مدينة الكفرة ويدعى عبدالرؤف لابيرش الزوي، إثر تعرضهما أثناء رحلة صيد لهجوم مسلح من قبل مجهولين بالمثلث الحدودي مع السودان.

يشار إلى أن المناطق الجنوبية في ليبيا تشهد عمليات تهريب كبيرة لمختلف السلع بما في ذلك المخدرات، علاوة على تمركز جماعات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية في المنطاق النائية داخل الحدود الليبية.

المصدر: RT