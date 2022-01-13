بن فرحان يؤكد حرص السعودية على استقرار الأوضاع في كازاخستان
Globallookpress Keystone Press Agency
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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لنظيره الكازاخستاني مختار تليوبيردي حرص الرياض على استقرار الأوضاع في كازاخستان.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بن فرحان مع تليوبيردي أمس الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
وأضافت الوكالة أن الطرفين ناقشا "آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وفي وقت سابق هذا الشهر شهدت كازاخستان موجة احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز المسال، سرعان ما تطورت إلى أعمال شغب ونهب واشتباكات مسلحة في عدد من المدن.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية
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