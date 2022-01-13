السيسي يشدد على تمسك مصر بضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي
Globallookpress
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شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تمسك القاهرة بضرورة إبرام اتفاق قانوني وملزم مع أديس أبابا بشأن سد النهضة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي عقد لقاء مساء الأربعاء، مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية، في إطار فعاليات "منتدى شباب العالم".
وأضاف أن السيسي أكد في معرض رده على سؤال حول تطورات قضية ملف سد النهضة، أن مصر تعاني من الفقر المائي طبقا للمعدلات الدولية.
وتابع أن الرئيس المصري شدد على تمسك بلاده بوجوب اتفاق قانوني ملزم حول ملء السد، مع الجانب الإثيوبي.
المصدر: "اليوم السابع"
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