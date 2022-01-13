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الدفاع المدني الإماراتي يعلن السيطرة على حريق بمنطقة جبل علي الصناعية

أخبار العالم العربي

الدفاع المدني الإماراتي يعلن السيطرة على حريق بمنطقة جبل علي الصناعية
Globallookpress Li Zhen
الدفاع المدني في دبي
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أعلنت السلطات الإماراتية السيطرة على حريق محدود نشب في منطقة جبل علي الصناعية، يوم الأربعاء.

ونشر مكتب دبي الإعلامي تغريدة على "تويتر" قال فيها: "الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق محدود في أحد الكابلات الكهربائية بالمنطقة الصناعية في جبل علي".

وأضاف المكتب: "لم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث".

يذكر أن منطقة جبل علي تعتبر الشريان الصناعي الرئيسي في دبي، وقد شهدت حريقا في أكتوبر 2021 لم يسفر عن إصابات كذلك.

المصدر: RT

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