وسائل إعلام: رئيس المخابرات الفلسطينية التقى وزير الخارجية الإسرائيلي منذ حوالي أسبوعين
Globallookpress
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أفادت القناة "13" العبرية بأن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد التقى رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج منذ حوالي أسبوعين.
وأوضحت القناة أن الاجتماع تم الكشف عنه الأربعاء، مشيرة إلى أنه بحث التنسيق الأمني بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وقضايا اقتصادية، دون أن يتطرق إلى شؤون سياسية.
وأشارت إلى أن اللقاء بين لابيد وفرج عقد على خلفية اجتماعات مماثلة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.
المصدر: "هآرتس"
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