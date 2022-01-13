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اليمن.. التحالف العربي يعلن تدمير مروحية للحوثيين

أخبار العالم العربي

اليمن.. التحالف العربي يعلن تدمير مروحية للحوثيين
AP Sebastian Apel صورة تعبيرية ـ
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير طائرة مروحية تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أنه "دمر طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء إلى جبهة مأرب الجنوبية".

وأضاف التحالف أنه يرصد "تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات وعلى الحوثيين وقف أي محاولة" بهذا الشأن.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم، مقتل 110 من مسلحي الحوثيين، وتدمير 11 آلية عسكرية لهم، وذلك عبر 17 عملية نفذتها قواته ضد الجماعة في محافظة مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

المصدر: "سبوتنيك"

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