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مصر تعرب عن تضامنها مع الصومال في مواجهة الإرهاب

أخبار العالم العربي

مصر تعرب عن تضامنها مع الصومال في مواجهة الإرهاب
Globallookpress
علم مصر
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أعربت القاهرة عن تضامنها مع مقديشو في مواجهة الإرهاب، وذلك على خلفية الهجوم الانتحاري الذي شهدته العاصمة الصومالية والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إنها "تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الصومال في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب".

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ودعت الأطراف الصومالية إلى "إعلاء المصلحة الوطنية العليا من خلال تنفيذ ما تم التوافق عليه مؤخرا بشأن الانتهاء من عقد انتخابات مجلس الشعب الفيدرالي بحلول 25 فبراير 2022، كخطوة نحو تحقيق الاستقرار في الصومال".

 

 

المصدر: RT

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