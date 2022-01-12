إصابة شخصين بهجوم مسلح على سيارتين تابعتين لشركة صينية جنوبي العراق

أصيب شخصان من الجنسية السودانية بجروح خطيرة إثر هجوم مسلح استهدف سيارة تابعة لشركة صينية عاملة في مجال النفط، في محافظة ميسان بجنوب العراق.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني مطلع قوله إن "موظفين أجنبيين من الجنسية السودانية، يعملان في مجال الحراسة الأمنية لدى شركة سينوبيك الصينية في قضاء المجر الكبير (على بعد نحو 30 كلم عن مدينة العمارة في محافظة ميسان) أصيبا بجروح في هجوم مسلح شنه مجهولون برشاشات استهدف سيارتين تابعتين للشركة، كانتا تقلان صينيين أيضا".

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وأضاف أن الجريحين نقلا إلى مستشفى الصدر في العمارة، موضحاً أن "حالتهما خطيرة".

وقبل أقل من شهر تعرض مقرّ شركة "زيبك" الصينية العاملة ضمن حقل نفطي في محافظة ذي قار في جنوب العراق، لهجوم على أيدي مسلحين مجهولين لم يسفر عن إصابات.

ولم يستبعد حينها مصدر في شركة نفط ذي قار أن تكون "عملية التعرض للشركة عبارة عن ابتزاز من أجل تشغيل أبناء المنطقة".

وتعمل الشركة في حقل حلفاية النفطي في ميسان وفي التنقيب في مناطق أخرى من ضمنها قضاء المجر الكبير منذ العام 2013 فيما تستثمر شركات صينية متعددة في جنوب البلاد في مجالي النفط والغاز.

المصدر: "أ ف ب"