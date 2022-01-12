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وزارة الدفاع الجزائرية: توقيف العشرات من داعمي الإرهاب ومروجي المخدرات

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وزارة الدفاع الجزائرية: توقيف العشرات من داعمي الإرهاب ومروجي المخدرات
القبض على تجار مخدرات ـ (وزارة الدفاع الوطني الجزائرية)
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أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أنها أوقفت 26 من العناصر الذين قالت إنهم يدعمون الجماعات الإرهابية، ودمرت 13 مخبأ لتلك الجماعات، في كل من عين الدفلى والبويرة.

وقالت الوزارة عبر "فيسبوك" إن وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة من بداية الشهر الجاري وحتى 11 منه، عددا من العمليات التي أسفرت عن "نتائج نوعية".

وأضافت الوزارة أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، في إقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، أوقفت 19 تاجر مخدرات، وأحبطت "محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب".

وأوضحت أن تلك الكميات تقدر بـ 23 قنطارا، و31 كيلوغراما من "الكيف المعالج".

وأشارت إلى أنه تم توقيف 40 تاجر مخدرات آخرين في عمليات مختلفة، وضبط أربع بنادق رشاشة من نوع "كلاشنيكوف"، إضافة إلى 136 كيلوغراما من "الكيف المعالج" و96352 قرصا مهلوسا.

المصدر: RT

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