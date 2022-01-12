منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف الهجمات على المرافق الصحية والمرضى في السودان

دعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية الأطباء والطواقم الطبية والمنشآت الصحية في السودان، وذلك في أعقاب الإبلاغ عن 15 هجوما على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها منذ نوفمبر 2021.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها تتابع بـ"قلق بالغ الأزمة المتصاعدة في السودان والتي شملت الهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها، وقد ارتكِب معظم هذه الهجمات ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتراوحت بين الاعتداء البدني والإعاقة والتفتيش العنيف، وما يتصل بذلك من تهديدات نفسية وترهيب".

وفي بيان، قال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن "هذه الهجمات، التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمرافق الصحية، انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويجب وقفها على الفور".

ودعا إلى السماح للعاملين في مجال الرعاية، الذين أدوا قسما مهنيا أن ينقذوا حياة الآخرين، بالعمل دون خوف أو قلق على سلامتهم الشخصية أو سلامة مرضاهم، مشيرا إلى أنه "يتعين أن يكون المرضى، الذين يتلقون الرعاية الطبية في المرافق الصحية، قادرين على تلقّي العلاج في مكان آمن ومأمون".

يذكر أنه في عام 2021، سجل السودان 26 حادثة اعتداء على الرعاية الصحية، منها أربع وفيات و38 إصابة في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى. ووقع معظم هذه الحوادث بسبب الاعتداءات المباشرة على العاملين في مجال الرعاية الصحية، وهو نمط غير عادي بحسب منظمة الصحة العالمية مقارنة بالبلدان الأخرى التي تبلغ عن حوادث مماثلة.

المصدر: الأمم المتحدة