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الحوثيون: قواتنا تصدت "لزحف كبير لمرتزقة ودواعش الإمارات"

أخبار العالم العربي

الحوثيون: قواتنا تصدت
Globallookpress © Mohammed Mohammed / Source: XinHua
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أن قواتها "تصدت لزحف كبير" نفذه من وصفتهم بمرتزقة ودواعش الإمارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، إن تلك القوات تمكنت "من التصدي لزحف كبير لمرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه مديريات عين بشبوة وحريب بمأرب استمر لعدة ساعات دون إحراز أي تقدم رغم الغطاء الجوي المكثف".

وأضاف سريع في تغريدة عبر "تويتر"، أنه "تم تكبيد مرتزقة ودواعش الإمارات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد حيث سقط منهم العشرات بين قتيل ومصاب".

وفي تغريدة لاحقة قال سريع، إنه تم "استهداف تجمعات العدو بصاروخين بالستيين وكانت الإصابة دقيقة وخلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى وتم مشاهدة سيارات الإسعاف وهي تهرع لنقلهم بعد الاستهداف".

وكان سريع أعلن في وقت سابق من اليوم أن القوات التابعة للحوثيين، تمكنت "من إلحاق خسائر كبيرة جدا في صفوف مرتزقة ودواعش الإمارات في محافظة شبوة خلال الأيام الماضية"، وقال إن عدد القتلى "بلغ أكثر من 515 قتيلا بينهم قادة، وعدد الجرحى تجاوز 850 جريحا، وأكثر من 200 مفقود".

المصدر: RT

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