التحالف العربي: ميناء الحديدة في اليمن محطة وصول المقاتلين الأجانب والصواريخ البالستية

اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية جماعة "أنصار الله" الحوثية باستخدام ميناء الحديدة "محطة لوصول المقاتلين الأجانب والصواريخ البالستية".

وقال التحالف في بيان له إن "ميناء الحديدة محطة وصول المقاتلين الأجانب والصواريخ البالستية"، معربا عن ترحيبه بتحرك الأمم المتحدة لتفتيش موانئ الحديدة لضمان عدم استخدامها عسكريا.

إقرأ المزيد

وأضاف: "على الأمم المتحدة ضمان عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة".

وشار إلى أنه سيتحرك عملياتيا "للدفاع عن النفس والضرورة العسكرية عند استمرار عسكرة الموانئ".

المصدر: "واس"