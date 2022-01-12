"النهضة" التونسية: البحيري أشرف على الموت والسلطة تتحمل المسؤولية عن حياته

قالت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الأربعاء، إنها تحمل سلطات البلاد المسؤولية عن حياة نائب رئيس الحركة الموقوف، نور الدين البحيري، بعد أن أصبح في "حالة حرجة جدا".

وجاء في بيان للحركة أنه "في ظل تعنت السلطة القائمة ورفضها الانصياع لمقتضيات القانون والإفراج عن الأستاذ نور الدين البحيري المحتجز قسريا، وعلى إثر بلوغ حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد وإشرافه على الموت، فإن الحركة تحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة الأستاذ نور الدين البحيري المهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد وصوله حالة حرجة جدا".

ودعت الحركة "السلطة القائمة لتدارك أمرها بإطلاق سراحه والسماح بعودته إلى منزله بما يفتح الباب للإحاطة الطبية به وتناول أدويته وتوقف إضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه منذ 13 يوم، خاصة بعد تعكر حالته الصحية وإشرافه على الموت في هذه الأثناء".

وطلبت الحركة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية "ضرورة التحرك السريع للضغط على السلطة القائمة بما يمكن من إنقاذ حياته قبل فوات الأوان".

المصدر: RT