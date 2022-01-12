الجيش الجزائري يصادر أكثر من 2.4 طن من المخدرات معظمها على الحدود مع المغرب

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، مصادرة أكثر من 2.4 طن من المخدرات، أغلبها على الحدود مع المغرب، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع.

وقال بيان الوزارة إن "قوات الجيش بالتعاون مع أجهزة الأمن تمكنت بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة على الحدود مع المغرب، من مصادرة 2.331 طن من المخدرات وتوقيف 19 تاجر مخدرات، في الفترة ما بين 1 إلى 11 يناير الجاري".

كما تمكنت من "توقيف 40 تاجر مخدرات ومصادرة 136 كيلوغراما من المخدرات في عمليات أخرى داخل البلاد، وصادرت 4 رشاشات من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة خلال نفس العمليات".

وفي سياق العمليات المرتبطة بـ"مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها"، أوقفت قوات الجيش خلال الفترة ذاتها "26 عنصرا من شبكات دعم الجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة، في حين دمرت 13 مخبأ للجماعات الإرهابية و3 قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط بمحافظتي عين الدفلى والبويرة شمال البلاد".

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية