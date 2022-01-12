لبنان.. تعديل فترة الحجر المتعلقة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تعديل فترة الحجر العام المتعلقة بفيروس كورونا، لتصبح 10 أيام للحالة الإيجابية التي لا تعاني من أي عوارض.

وحدد وزير الصحة فراس الأبيض في مذكرة فترة العزل للحالة الإيجابية التي لا تعاني من أي عوارض لمدة 10 أيام حيث يعاود المصاب إلى حياته الطبيعية من دون الحاجة لفحص "PCR".

كما تم تحديد فترة العزل للحالة الإيجابية التي تعاني من عوارض على الأقل لمدة 10 أيام على أن تكون الـ24 ساعة الأخيرة خالية من الحرارة مع تحسن كبير في باقي العوارض. وتحدد فترة الحجر للمخالطين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح لمدة 7 أيام دون عوارض ودون PCR.

المصدر: "الجديد"