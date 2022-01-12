قطر تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 3838 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ضمن المجتمع، و368 حالة ضمن المسافرين، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية 4206.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 963 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 250570، مبينة أن الحالات الجديدة المسجلة يوميا لكوفيد-19 ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضافت: "تظهر الدلائل حتى الآن أن متحور أوميكرون هو الأكثر والأعلى انتشارا حتى اليوم وأن الدول التي يظهر بها متحور أوميكرون تسجل أعداد إصابات على نحو سريع"، محذرة من خطورة المرحلة في محاربة الفيروس".

وشددت على "أهمية حصول أفراد المجتمع المؤهلين على الجرعة المعززة دون أي تأخير"، مبينة أن "الغالبية العظمى من حالات كوفيد-19 التي يتم إدخالها لوحدة العناية المركزة هي إما لأفراد غير محصنين أو لأفراد تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم قبل أكثر من 6 أشهر".

المصدر: صحيفة "الشرق"