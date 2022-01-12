السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من إعمار غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قطاع غزة يحتاج أكتر من 500 مليون دولار لإعادة الإعمار، مطالبا بسرعة الانتهاء من الإعمار.

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وتابع: "كنا نتمنى نساهم بأكثر من كده"، موجها بإنهاء مراحل إعادة إعمار القطاع، قائلا: "أرجو إنهاء هذه المراحل، التي وعدنا بها في أسرع وقت مكن من أجل أشقاءنا في قطاع غزة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة النقاشية: "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات ضمن فعاليات منتدى شباب العالم": "قلنا إنه دايما الناس تشغل المواطنين الموجودين هناك مش هنجيب عمالة يدخلوا القطاع "، موجها نداءً الى الدول المانحة لتقديم دعم أكبر لمنظمة الاونروا حتى تستطيع القيام بدورها".

المصدر: اليوم السابع