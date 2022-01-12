لمدة 6 أشهر.. كهرباء الأردن تولى السوريين اللاجئين معاملة خاصة

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، إن هناك عددا محدودا من اللاجئين السوريين سيتمتعون بدعم التعرفة الكهربائية لمدة 6 أشهر.

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وأضاف الخرابشة خلال مؤتمر صحفي عقد للحديث عن إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، اليوم الأربعاء:" فيما يخص اللاجئين السوريين فإن هناك اتفاقا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن يبقى عدد محدد من اللاجئين يتمتعون بهذا الدعم لمدة 6 أشهر".

وتابع: "عدد هذه الأسر 35 ألف أسرة ، وبعد ذلك سيدفعون وفق التعرفة غير المدعومة".

المصدر: المملكة