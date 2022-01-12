مصر.. إصابة عدد كبير من أشهر الفنانين بفيروس كورونا منذ بداية 2022

تعرض عدد كبير من الفنانين في مصر للإصابة بفيروس كورونا مع بداية عام 2022، جاء أبرزهم الفنانة الكبيرة مديحة حمدي والفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

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وأكدت الفنانة الكبيرة مديحة حمدي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، حيث أجرت المسحة وتبين إيجابيتها، مطالبة من جمهورها ومحبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقالت: "أخضع حاليًا للعزل المنزلي، وأتناول البروتوكول الخاص بوزارة الصحة، وأشعر بأعراض الفيروس ومعزولة في المنزل".

من جانبها، أعلنت الفنانة منة بدر تيسير، أمس الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا، ودعت منة كل من تعامل معهما مؤخرًا إلى إجراء مسحة طبية للاطمئنان على صحته.

كما أعلن الفنان كريم محمود عبدالعزيز، إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "الغزالة إيجابي"، كما وضع صورة معلقا: "الخطة اتغيرت ..اللي سليم يعزل نفسه".

وما زال الوسط الفني في حالة قلق، منذ إصابة الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة بفيروس كورونا المستجد ونقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة، وكشف أحمد أبوزهرة، نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة آخر تطورات حالة والده الصحية، وقال: "والدي متواجد حاليا في العناية المركزة تحت العلاج، ومازالت الحالة الصحية غير مستقرة، وبها بعض المشاكل، ويحصل على جرعات مكثفة من العلاج تجعله دائما نائما".

وأضاف: "لا أستطيع التواصل معه بسبب نومه بشكل مستمر، وجاء تشخيص الفريق الطبي المشرف على علاجه غير مطمئن الليلة".

كما أصيبت الفنانة نجلا بدر بمتحور "أوميكرون"، موضحة أنها تعاني من عدة أعراض شبيهة بنزلة البرد.

وكتبت نجلاء على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا جالي كورونا أوميكرون علشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي اللي ماشي في البلد اليومين دول".

كما جاء في قائمة المصابين الفنان محمد كيلاني وهنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي، والسيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد حاتم، والمطربة شذى، والإعلامية بسمة وهبة".

المصدر: "المصري اليوم"