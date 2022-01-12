تركيا.. توقيف مشتبه به في إطار عملية أمنية لمكافحة "داعش"

أوقف الأمن التركي، فجر اليوم، أحد المشتبه بهم في إطار حملة مداهمات في ولاية مرسين بجنوب البلاد، لمكافحة تنظيم "داعش.

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وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن حملة المداهمات التي شارك فيها 300 عنصر أمن، جرت في إطار عملية "مخلب-2"، في ولاية مرسين بجنوب البلاد

وأضافت أن حملة المداهمات كانت تهدف لتوقيف 20 شخصا يشتبه في انتمائهم أو صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وخلال عمليات المداهمة، تمكنت قوات الأمن التركية من توقيف المشتبه "ف.أ" وعثرت على وثائق تنظيمية في المنازل التي داهمتها.

المصدر: "الأناضول"