ميقاتي يؤكد السعي إلى عودة الحكومة سريعا للانعقاد

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، السعي إلى عودة الحكومة سريعا إلى الإجتماع، قائلا: "سنتابع مسيرة الإنقاذ قبل أن يغدرنا الوقت".

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وجدد ميقاتي، خلال رعايته حفل إطلاق "التقرير المحدث لواقع البيئة في لبنان"، "السعي إلى عودة الحكومة سريعا إلى الإجتماع، حتى تنتظم أمور البلد والناس، ونتابع مسيرة الإنقاذ، قبل أن يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا".

2/5 وفي خلال رعايته حفل إطلاق "التقرير المحدّث لواقع البيئة في #لبنان" بدعوة من وزير البيئة ناصر ياسين قال "أجدد تأكيد السعي الى عودة الحكومة سريعا الى الاجتماع حتى تنتظم أمور البلد والناس، ونتابع مسيرة الإنقاذ قبل ان يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا. لبنان يستحق كل تضحية، ... — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 12, 2022

وأكد أن "اللبنانيين يتطلعون إلى عودة الحياة إلى لبنان، وإنقاذه من مخاطر الإفلاس والتدهور. ونحن فخورون بصداقات لبنان الدولية، ونشكر كل إهتمام وحرص على مساعدة لبنان للنهوض واستعادة دوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، لكن الجهد الأول مطلوب منا نحن اللبنانيين، من هنا واجبنا وقف التعطيل والعودة الى طاولة مجلس الوزراء لإنجاز ما هو مطلوب".

وأضاف: "لا بد أيضا من توضيح ما استجد بالأمس من أمور لها علاقة بالقضاء، وفي هذه السياق أقول ليس صحيحا أننا تدخلنا في عمل القضاء، أو في شأن أي قرار يتخذه القضاء، وجل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص، بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الاصول في التعاطي مع أي أمر قضائي".

من جهة أخرى، افتتح ميقاتي "مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي- اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا"، عند واجهة بيروت البحرية.

1/6 إفتتح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم "مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي- اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا" عند واجهة بيروت البحرية ...#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتي@saadhariripic.twitter.com/ZdazWjiDUS — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 12, 2022

وقال خلال الافتتاح: "الشكر الكبير لدولة الإمارات العربية، ولسمو الشيخ محمد بن زايد شخصيا على هذا العطاء، وعلى اهتمامه الدائم بلبنان، ولبنان لا يمكن أن ينسى أن الإمارات تحسن العطاء وتزرع المحبة، من دون أي مقابل".

ودعا ميقاتي المواطنين، "للتقيد بالإرشادات الصحية، ونحن قررنا أن نكون واقعيين وأن نقف إلى جانب المواطن، وعلى المواطن أن يحسن المحافظة على سلامته وعلى سلامة من هم بجواره".

المصدر: RT