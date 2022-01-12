الحوثيون يعلنون عن إلحاق خسائر كبيرة جدا في صفوف "مرتزقة الإمارات"

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن "إلحاق خسائر كبيرة جدا في صفوف مرتزقة ودواعش الإمارات بمحافظة شبوة خلال الأيام الماضية، وأن عدد القتلى بلغ أكثر من 515 ، بينهم قادة".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت قواتنا بفضل الله من إلحاق خسائر كبيرة جدا في صفوف مرتزقة ودواعش الإمارات في محافظة شبوة خلال الأيام الماضية، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 515 قتيلا بينهم قادة، وعدد الجرحى تجاوز 850 جريحا، وأكثر من 200 مفقود، بحسب مصادر استخباراتية"،

ولفت يحيى سريع إلى أن الخسائر المادية لقوات الإمارات بلغت "أكثر من 102 آلية ومدرعة، بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة، فيما تلقى مرتزقة ودواعش الإمارات العشرات من الضربات الصاروخية التي استهدفت تجمعاتهم وخلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم، وسوف توزع تفاصيلها لاحقا".

فيما بلغت الخسائر المادية أكثر من 102 آلية ومدرعة بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة.

فيما تلقى مرتزقة ودواعش الإمارات العشرات من الضربات الصاروخية التي استهدفت تجمعاتهم وخلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم وسوف نوزع تفاصيلها لاحقا إن شاء الله. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 12, 2022

وأضاف سريع: "يسطر أبطال الجيش واللجان الشعبية ملاحم من الجهاد والبطولة والتضحية وهم يتصدون لعناصر داعش ومرتزقة الإمارات، وتؤكد القوات المسلحة جهوزيتها الكاملة للدفاع عن البلد والشعب ومواجهة التصعيد الكبير للعدو الإماراتي حتى يتحقق النصر المبين لشعبنا، وإن عواقب هذا التصعيد الإماراتي ستكون كبيرة، وعليهم تحمل نتائج تصعيدهم".

وتؤكد القوات المسلحة جهوزيتها الكاملة للدفاع عن البلد والشعب ومواجهة التصعيد الكبير للعدو الإماراتي حتى يتحقق النصر المبين لشعبنا وإن عواقب هذا التصعيد الإماراتي ستكون كبيرة وعليهم تحمل نتائج تصعيدهم. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 12, 2022

المصدر: RT