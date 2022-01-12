سانا: مقتل عنصرين من "قسد" بريف دير الزور في شرق سوريا

أفادت وكالة "سانا" بمقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أحدهما مسؤول الإعلام لديها، في حادثتين منفصلتين بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية، أن مسؤول الإعلام لدى "قسد" قتل برصاص مجهولين بالقرب من قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

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وفي السياق نفسه لفتت المصادر إلى أن "جثة عنصر آخر من قسد وجدت مرمية في أحد شوارع مدينة هجين بريف المحافظة الشرقي".

وقتل وأصيب عدد من مسلحي " قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) أمس بانفجار عبوة ناسفة زرعتها الفصائل الشعبية في قرية الطكيحي بريف دير الزور الشمالي.

المصدر: سانا