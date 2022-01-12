التحالف العربي يعترف "بوقوع خطأ": الفيديو مرر بطريقة مغلوطة من أحد المصادر

أوضح المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، تركي المالكي، حقيقة نشر "مقطع من فيلم" قدمه سابقا على أنه "إنجاز استخباراتي" للتحالف، واعترف بوقوع خطأ.

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ويأتي ذلك بعد أن اعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن "تركي المالكي ارتكب فضيحة باجتزاء مقطع الفيديو والادعاء بأنه موقع لصواريخ في ميناء الحديدة، وتقديمه للرأي العام على أنه إنجاز استخباراتي لتحالف يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية".

وفي مؤتمر صحفي عقد في محافظة شبوة، قال تركي المالكي: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد نهجها الدائم والثابت فيما يخص المسار العملياتي أو الإعلامي، ونحن لا نجد حرجا إذا كان هناك أي أمر يحتاج إلى تصحيح، وهذا من الالتزام الأدبي والأخلاقي أن يكون هناك تصحيح..الفيديو مرر بطريقة مغلوطة من أحد المصادر..نحن نتعامل في منطقة عمليات، ولدينا الكثير من المصادر، وهذا يأتي ضمن الخطأ الهامشي للتعامل مع المصادر".

وأكمل موضحا: "كون هذا الفيلم مغلوط من أحد المصادر لا يعني أن ميليشيات الحوثية لا تقوم باستخدام معسكرات الموانئ، ولا يمكن القول بأن الميليشيا لا تستخدم المدنيين لغرض الحماية..الانتهاكات الحوثية واضحة للجميع، وكافة الأسلحة التي أثبتت من خلال لجنة الخبراء وأثبتت تهريب النظام الإيراني هذه الأسلحة إلى اليمن سواء كان عن طريق الحديدة أو بحر العرب".

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في #اليمن العقيد الركن تركي #المالكي: فيديو الصواريخ بميناء #الحديدة محل الجدل مُرّر بطريقة مغلوطة وهو ضمن الخطأ الهامشي بالتعامل مع المصادر.#الحدث

pic.twitter.com/4TcGGVQm1yhttps://t.co/bgF23BcJ5x — محمد اليامي (@mohamedaaalyami) January 11, 2022

المصدر: RT