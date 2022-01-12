عدد مواطني المغرب الحاصلين على إقامات عمل في فرنسا يتجاوز النصف مليون شخص

أفادت آخر الإحصاءات الرسمية بوجود أكثر من نصف مليون مواطن مغربي حاصلين على تصاريح عمل في فرنسا، ويأتي مواطنو المغرب في المرتبة الثانية من حيث العدد هناك، بعد الجزائريين.

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ونقلت صحيفة "هسبريس" عن تقرير صادر من وزارة الداخلية الفرنسية وجود 554.378 مغربيا لديهم تصاريح إقامة بفرنسا بنهاية عام 2020، مقابل 546.367 مغربيا في عام 2019، ما يمثل ارتفاعا طفيفا بحوالي 1.5 في المئة.

ويأتي مواطنو المغرب في المرتبة الثانية من حيث عدد تصاريح الإقامة، بعد الجزائريين الذين بلغ عددهم 622.931 شخصا بنهاية عام 2020، مقابل 621.106 أشخاص في عام 2019.

وفي المرتبة الثالثة في عدد تصاريح الإقامة في فرنسا، يأتي المواطنون التونسيون بعدد 252.914 شخصا، فالأتراك بـ214.679 شخصا، يليهم الصينيون بـ114.257 شخصا.

وفي المجموع، يبلغ عدد تصاريح الإقامة التي منحتها فرنسا في نهاية سنة 2020 حوالي 3,6 مليون تصريح، بارتفاع طفيف ناهز 1,1 في المئة.

وبشأن تصاريح الإقامة الممنوحة لأول مرة في عام 2020، سجل مواطنو المغرب الرقم الأعلى بعدد 30.107 أشخاص، بانخفاض نسبته 14.1 في المئة مقارنة بعام 2019 الذي منحو خلاله 35.053 تصريحا.

وفي هذا المجال احتل الجزائريون المرتبة الثانية بعدد 23.888 تصريح إقامة لأول مرة في فرنسا، بانخفاض قدره 12.9 في المئة مقارنة بعام 2019.

المصدر: هسبريس