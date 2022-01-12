النيابة العامة المصرية ترفع اسم الناشط ممدوح حمزة من "قوائم الإرهاب"

قررت النيابة العامة المصرية رفع اسم الناشط البارز، ممدوح حمزة، من "قوائم الإرهاب"، وإنهاء ما ترتب على قرار الإدراج في هذه القوائم.

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ونشر عدد "الوقائع المصرية" الصادر الثلاثاء قرار النيابة العامة رقم 2 لسنة 2022 بشأن إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2020 أحكام إدراج إرهابيين، حيث تم قبول الالتماس المقدم من حمزة وعليه تم إلغاء الحكم الجنائي الصادر في القضية التي سبق وأدين فيها، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة.

أصدرت محكمة الجنايات في 26 أكتوبر 2020 حكما غيابيا بمعاقبة حمزة بالحبس 6 أشهر وإدراجه على قوائم الإرهابيين.

وجاء القرار لإدانته بتهم وجهتها النيابة العامة تشمل التحريض على جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام ومقاومة السلطات والاعتداء عليها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بغرض زعزعة الاستقرار والتحريض على مؤسسات الدولة، وذلك عبر حسابه في موقع "تويتر".

المصدر: "الأهرام" + "المصري اليوم"