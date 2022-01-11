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مراسلنا: استهداف منزل جندي في الجيش العراقي بعبوة ناسفة

أخبار العالم العربي

مراسلنا: استهداف منزل جندي في الجيش العراقي بعبوة ناسفة
عنصر في الجيش العراقي
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أفاد مراسل RT في العراق، يوم الثلاثاء، بتعرض منزل جندي في الجيش العراقي للاستهداف بعبوة ناسفة.

وذكر مراسلنا، أن عبوة ناسفة انفجرت على منزل جندي في الجيش العراقي بمنطقة الحسينية شمالي العاصمة بغداد.

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وأضاف، أن الانفجار لم يتسبب بأي خسائر بشرية، واقتصرت على المادية فقط.

 

 

المصدر: RT

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