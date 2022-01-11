لبنان.. فرنجية يعلن عدم مشاركته في حوار وطني دعا إليه الرئيس عون

أعلن رئيس "تيار المردة" اللبناني، الوزير السابق سليمان فرنجيه، اليوم الثلاثاء، عدم مشاركته في حوار وطني كان دعا إليه رئيس البلاد ميشال عون.

وجاء إعلان فرنجية في تصريحات للصحفيين عقب لقائه مع الرئيس عون في إطار المشاورات الرئاسية قبيل جلسات الحوار.

وقال فرنجية إنه لا يوجد خلاف شخصي بينه وبين عون، بل هناك اتفاق بينهما على القضايا الاستراتيجية.

وسبق أن اعتذر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق وزعيم "تيار المستقبل"، سعد الحريري، يوم الجمعة الماضي عن عدم المشاركة في الحوار معتبرا أن "أي حوار يجب أن يحصل بعد الانتخابات البرلمانية" المقررة في مايو.

وكان عون دعا في 27 ديسمبر الماضي الأطراف السياسية اللبنانية إلى "حوار وطني عاجل" بهدف التفاهم على إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي.

وفي إطار التحضيرات للحوار، اجتمع عون اليوم في لقاءين منفصلين مع رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية محمد رعد، ومع رئيس كتلة "ضمانة الجبل"، النائب طلال أرسلان.

وأعرب كل من رعد وأرسلان في تصريحات بعد اللقاء مع عون عن تأييدهما الدعوة إلى مؤتمر الحوار واستعدادهما للمشاركة فيه.

المصدر: وكالات