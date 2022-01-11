السعودية.. القبض على 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن
Globallookpress
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أعلنت شرطة العاصمة السعودية الرياض عن إلقاء القبض على 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن وارتكبوا عمليات سطو.
وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض إن "الجهات المختصة بشرطة المنطقة قبضت على سعودي ويمينيين لسرقتهم مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث جنائية تمثلت في انتحالهم صفة رجال أمن والسطو على أماكن سكن عمال".
وأشار إلى أنه تم استعادة المركبة التي سرقوها، فيما تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
المصدر: "عكاظ"
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