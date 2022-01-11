 
مباشر

السعودية.. القبض على 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن

أخبار العالم العربي

السعودية.. القبض على 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن
Globallookpress
الشرطة السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5cm

أعلنت شرطة العاصمة السعودية الرياض عن إلقاء القبض على 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن وارتكبوا عمليات سطو.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض إن "الجهات المختصة بشرطة المنطقة قبضت على سعودي ويمينيين لسرقتهم مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث جنائية تمثلت في انتحالهم صفة رجال أمن والسطو على أماكن سكن عمال".

إقرأ المزيد
السعودية.. القبض على 5 أشخاص في الرياض إثر تورطهم في إطلاق النار من مركبة
السعودية.. القبض على 5 أشخاص في الرياض إثر تورطهم في إطلاق النار من مركبة

وأشار إلى أنه تم استعادة المركبة التي سرقوها، فيما تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: "عكاظ"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا