العاهل السعودي يتلقى رسالة من الرئيس الجزائري

تلقى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله بديوان الوزارة، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "واس"