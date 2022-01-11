لبنان يسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا
AP
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أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 13 حالة وفاة و6665 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في تقريرها إن العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الوباء ارتفع إلى 787498، أما العدد التراكمي للوفيات فيبلغ 9311.
وبلغت نسبة استخدام أسرة العناية الفائقة 77 بالمئة (361 سرير من أصل 471).
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
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