إصابة جندي إسرائيلي إثر عملية دهس شمال رام الله في الأراضي الفلسطينية

أفادت مراسلتنا بأن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح، اليوم الثلاثاء، إثر عملية دهس قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله، فيما تم اعتقال المنفذ.

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية إصابة مجند إسرائيلي في عملية الدهس التي وقعت مساء الثلاثاء.

من جانبها، أكدت القناة "14" الإسرائيلية، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحادث.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية