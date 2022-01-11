السيسي يرفض ذكر أسماء دول بالقرب من مصر تعرضت للدمار، ويقول أن مصر الوحيدة الناجية من هذا الدمار

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن دمار العديد من الدول التي تقع بالقرب من مصر، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي نجت من هذا الدمار.

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وقال السيسي خلال جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان: "فيه كلمة مهمة ننتبه لها.. مش عارف النقطة دى يتم ذكرها ولا لا.. يا جماعة اللى بيعمل صراعات في الدول تؤدى إلى خرابها.. ده أمر لا بد من وضعه في الاعتبار.. الدول التي تسعى إلى تخريب الدول الأخرى من خلال التآمر وأمور أخرى.. هو النهاردة اللى حصل في الدول الموجودة حوالينا.. حد نجا من الدول المجاورة غير مصر؟.. فيه دولة نجت من الخراب غير مصر؟".

وأضاف السيسي: "مش عاوز أقول أسماء الدول.. ومش عاوز اعمل إيلام للدول دى.. أكيد الكل عارف خريطة المنطقة بتاعتنا.. وحالة الخراب والدمار الموجودة فيها.. معسكرات اللاجئين فيها ملايين البشر بقالهم 10 سنين.. يا ترى حقوق المواطنين، ومش بس حقوق المواطنين.. ايه نتاج الاستمرار في معسكر اللاجئين 10 سنوات ؟!.. تأثيره ايه؟!.. بتكلم على ملايين؟!".

وتابع السيسي أن مصر لا يوجد بها أي معسكرات أو مخيمات للاجئين على الإطلاق، مردفا: "مش بنقول عليهم لاجئين بالمناسبة، دول ضيوفنا الموجودين معانا في مصر، والهجرة حق من حقوق الإنسان، ومصر بها 6 ملايين إنسان أتوا إليها نتيجة الصراعات الموجودة، أو محدودية القدرات وحجم الفقر الموجود في دول قريبة مننا، وأصدقاؤنا في أوروبا بيرفضوا يستقبلوهم".

وأضاف: "الرقم كبير جدا عندنا، والناس موجودين في مجتمعنا وبيشتغلوا وبياكلوا ويشربوا ويتعلموا ويتعالجوا، ويمكن قدراتنا مش زي الدول الغنية، ولكن على الأقل تمت إتاحة ما لدينا إليهم بدون كلام كتير".

وتابع: " لم نسمح لأنفسنا أن نكون معبرا لهم يعبروا منه إلى المجهول ويلقوا مصيرا قاسيا جدا في البحر المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا"، مستكملا: "رغم ظروفنا الصعبة، استقبلنا بتواضع كل من لجأ إلى مصر خلال السنوات الأخيرة".

المصدر: اليوم السابع