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التحالف العربي يعلن تنفيذ 59 عملية ضد "الحوثيين" في شبوة ومأرب

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن تنفيذ 59 عملية ضد
AP
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 59 عملية ضد حركة "أنصار الله" ( الحوثيين) في شبوة ومأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف إنه نفذ "37 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في شبوة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أدى إلى تدمير 25 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 230 عنصرا إرهابيا".

وأضاف: "نفذنا 22 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما أدى إلى تدمير 14 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 120 عنصرا إرهابيا".

المصدر: "واس"

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