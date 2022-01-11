مصر.. وفاة أحد أشهر كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسي متأثرا بكورونا بعد 3 ايام من رحيل زوجته

أعلن أسقف عام كنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس الأنبا رافائيل، وفاة القس مكاري يونان، أحد أشهر كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، متاثرا باصابته بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وجاءت وفاة الكاهن المصرية بعد ثلاثة أيام من وفاة زوجته "سونا" متأثرة أيضا بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث قيمت صلوات الجنازة على زوجته ظهر يوم عيد الميلاد المجيد، بالكنيسة المرقسية بالأزبكية، واعتذرت الأسرة وقتها عن استقبال العزاء، نظرا لانتشار فيروس كورونا.

والقس مكاري يونان، جرت رسامته كاهنا في 18 يوليو 1976، وخدم في أسيوط لمدة عام تقريبًا بعد رسامته قسا.

المصدر: الوطن