لبنان.. وزير الاقتصاد ينفي وجود أزمة خبز وطحين

نفى وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، اليوم الثلاثاء، وجود أزمة خبز وطحين، مشيرا إلى أن الوزارة ستصدر تسعيرة عادلة للخبز تراعي فروقات الدولار.

وشدد سلام على أن "تسعيرة اليوم ستكون منصفة مع الحرص على لقمة عيش المواطن، نعمل على جدول الأسعار والتسعيرة ستصدر بعد الظهر"، مبينا أن "الفوارق ستكون بسيطة ومنصفة وعادلة للحفاظ على لقمة عيش الفقير".

وأكد أن "مخزون الطحين متوفر، ووقعنا كل طلبات الطحين المستورد التي تكفينا حتى فترة طويلة".

بدوره، قال نقيب أصحاب الأفران، علي إبراهيم، أن "هناك 50 ألف طن من الطحين تكفي شهرا، وستكون هناك زيادة على سعر ربطة الخبز، وقد يصل سعر الربطة ذات وزن 800 غرام إلى 820 غراما الى 10 آلاف ليرة على الأقل، في الأفران".

هذا وتهافت المواطنون اللبنانيون على الأفران لشراء الخبز تخوفا من أزمة جديدة، بعد أن تراجعت الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تخطى الدولار الـ33 ألف ليرة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019.

المصدر: "الجديد" + RT