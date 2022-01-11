الإمارات تحذر: السخرية من إجراءات وتدابير الوقاية الخاصة بكورونا تعرض صاحبها للعقوبات

حذرت سلطات دولة الإمارات من نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة عن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة ضد كورونا، أو التحريض على عدم اتباعها أو السخرية منها.

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وفي بيان لها، قالت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إنه: " في ضوء ما تم رصده على منصات مواقع التواصل الاجتماعي من نشر وتداول مواد مرئية وتسجيلات صوتية تظهر فيها بيانات بعض المصابين بفيروس كورونا على تطبيق الحصن، مصحوبة بمقاطع غنائية وتعليقات، تدعو لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتتخذ منها مادة للسخرية، مما ينال من الجهود التي تبذلها الدولة وأجهزتها المعنية في مكافحة جائحة كورونا، لذلك تدعو أفراد المجتمع إلى تجنب هذه السلوكيات لما فيها من جرائم معاقب عليها، إذ من شأنها أن تؤثر سلبا على جهود الأجهزة المعنية بالدولة للتصدي لجائحة كورونا، والتأثير سلبا على المجتمع بما تبثه بين الناس على خلاف الحقيقة من شعور بالإحباط وعدم جدوى إجراءات وجهود مكافحة هذه الجائحة، وحملها على محمل الهزل والسخرية".

وأوضحت أنه "وفقا للائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية للحد من انتشار فيروس كورونا، فإن ارتكاب أي من تلك الأفعال يعرض مقترفها للجزاءات الإدارية أو للعقوبة الجزائية المقررة بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية".

وأضاف البيان: "تهيب نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بأفراد المجتمع ورواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأن يتحلوا بالمسؤولية والحس الوطني عند تداول أي أخبار متعلقة بجائحة كورونا، وبضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ودعم جهود الدولة والجهات المعنية، بتطبيق القرارات الصادرة منها، حفاظا على ما حققته تلك الجهود من نجاحات في مواجهة هذه الجائحة، حتى تبلغ الدولة بإذن الله مرحلة التعافي التام".

المصدر: "وام"