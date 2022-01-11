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الإمارات تسجل أكثر من 2500 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

الإمارات تسجل أكثر من 2500 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
AP Kamran Jebreili
صورة تعبيرية
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أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لأفراد من جنسيات مختلفة في البلاد، ليبلغ مجموع الإصابات المسجلة حتى الآن 790698 إصابة.

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وأكدت وزارة الصحة إجراء 292415 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص للكشف عن فيروس كورونا.

‌‎وسجلت الصحة الإماراتية 3 حالات وفاة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في الدولة إلى 2177 حالة، معلنة عن شفاء 795 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 754688 حالة.

المصدر: "وام"

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