البحوث الفلكية تكشف مفاجأة حول الزلزال الذي ضرب مصر

كشفت البحوث الفلكية في مصر مفاجأة مرتبطة بالهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم في مصر، وهي أنها أقوى من زلزال عام 1992.

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وضرب زلزال اليوم بعض المناطق بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، ولكنه تركز في سواحل جزيرة قبرص، وامتدت آثاره ليشعر بها سكان بعض مناطق مصر.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، إن زلزالا شدته 6.6 درجة ضرب منطقة قبرص اليوم الثلاثاء، مؤكدة فى بيان لها أن الزلزال وقع على بعد 48 كم شمال غرب مدينة بوليس بقبرص وكان على عمق 19.6 كيلومتر.

يذكر أن الزلزال الذي وقع في القاهرة يوم 12 أكتوبر 1992، كانت قوته 5.8 على مقياس ريختر، ولكنه كان مدمرا بشكل غير عادي بالنسبة لحجمه، وقد تسبب في وفاة 545 شخصا وإصابة 6512 آخرين، وشرد حوالي 50000 شخص، إذ أصبحوا بلا مأوى.

المصدر: اليوم السابع