الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الإماراتي بصاروخ أرض جو
أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة تجسس مسلحة من نوع "وينغ لونغ 2" صينية الصنع، تابعة لسلاح الجو الإماراتي.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسس مسلحة نوع (وينغ لونغ 2)صينية الصنع، تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية عين بمحافظة شبوة".
وأضاف: "تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع".
تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع ( وينغ لونغ2)صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية عين بمحافظة شبوة.— العميد يحيى سريع (@army21ye) January 11, 2022
تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
المصدر: RT
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